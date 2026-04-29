Letzter Zinsentscheid der US-Notenbank mit Powell - oder nicht?

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve entscheidet an diesem Mittwoch über die Leitzinsen in den Vereinigten Staaten. Aufgrund der drastisch gestiegenen Energiepreise und hohen Inflation rechnen Ökonomen damit, dass der Leitzins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent bleibt. Die Entscheidung wird um 20 Uhr deutscher Zeit bekanntgegeben.

Die Fed hatte bereits bei ihren vergangenen Sitzungen Zinspausen eingelegt. Angesichts des Iran-Krieges dürfte die wichtigste Zentralbank der Welt in den kommenden Monaten an diesem Kurs festhalten.

Planmäßig tagt der für den Zinsentscheid zuständige Zentralbankrat am Mittwoch das letzte Mal unter Führung von Fed-Chef Jerome Powell. Der 73-Jährige scheidet als Vorsitzender des Gremiums planmäßig Mitte Mai aus.

Unklar ist, ob bis dahin der Senat den von US-Präsident Donald Trump nominierten Ökonomen Kevin Warsh bestätigt hat. Sollte die Stelle unbesetzt bleiben, will Powell das Gremium interimsweise führen.

Mit ihren Zinsentscheidungen versucht die US-Notenbank, einen Kompromiss zwischen stabilen Preisen und möglichst vielen Vollbeschäftigten zu finden. Ist der Leitzins zu hoch, bremst er die Wirtschaft etwa wegen zu hoher Kreditkosten aus. Ein niedrigerer Zins stimuliert zwar Wachstum und den Arbeitsmarkt , kann aber die Inflation anheizen./ngu/DP/jha