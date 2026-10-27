LG Display Aktie
WKN: A0B68X / ISIN: KR7034220004
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27.10.2026 18:03:01
LG Display: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, LG Display announced that organic light-emitting diode (OLED) products accounted for 67% of total revenue. This structural pivot toward higher-value panel technologies comes as semiconductor inflation and currency headwinds press display makers to cut costs.
Understanding how management balances manufacturing innovation against component cost pressure is critical for evaluating long-term profitability. Three things that management said stand out.
Management is developing a manufacturing approach called full-sheet line patterning process (FLiPP), an RGB OLED method that processes full-sheet eighth-generation mother glass without fine metal mask (FMM) equipment. This process eliminates repeated alignment steps, improving yield and production speed.
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