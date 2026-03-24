Li Auto Aktie
WKN DE: A2QACD / ISIN: KYG5479M1050
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24.03.2026 16:52:00
Li Auto Greenlights Massive $1 Billion Buyback Through 2027
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