20.05.2026 08:36:42

Libanon: 19 Tote bei israelischen Luftangriffen

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Im Libanon sind nach offiziellen Angaben bei israelischen Luftangriffen mindestens 19 Menschen getötet und 32 weitere verletzt worden. Bei einem der Luftangriffe seien zehn Bewohner eines Hauses im Süden getötet worden, darunter drei Kinder, wie das Gesundheitsministerium in der Nacht mitteilte.

Die Hisbollah setzte ihre Angriffe auf israelische Ziele ihrerseits fort. Die vom Iran unterstützte Miliz beanspruchte mehrere Angriffe auf israelische Soldaten im südlichen Libanon für sich. Sie habe dabei Raketen und Drohnen eingesetzt, teilte die Hisbollah am Montag mit. Sie habe erneut auch Ziele in Israel nahe der Grenze angegriffen.

Im Zuge des Iran-Kriegs kam es auch zwischen Israel und Hisbollah im Libanon erneut zum offenen Krieg. Seither sind im Libanon nach Behördenangaben bereits mehr als 3.000 Menschen getötet worden. Es ist unklar, wie viele davon Zivilisten und wie viele Hisbollah-Mitglieder sind.

Eine Mitte April geschlossene Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel wurde zwar bereits zweimal verlängert, die Hisbollah wie auch Israel setzten den gegenseitigen Beschuss aber fort./jot/DP/zb

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