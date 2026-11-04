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04.11.2026 23:32:16
Light & Wonder, Inc. Q3 Income Climbs
(RTTNews) - Light & Wonder, Inc. (LNW) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $133 million, or $1.72 per share. This compares with $114 million, or $1.34 per share, last year.
Excluding items, Light & Wonder, Inc. reported adjusted earnings of $163 million or $2.12 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.0% to $824 million from $841 million last year.
Light & Wonder, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $133 Mln. vs. $114 Mln. last year. -EPS: $1.72 vs. $1.34 last year. -Revenue: $824 Mln vs. $841 Mln last year.
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