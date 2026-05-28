Likhitha Infrastructure legte Quartalsergebnis vor

Likhitha Infrastructure präsentierte in der am 27.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,46 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,21 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 10,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 9,94 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Likhitha Infrastructure 17,57 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 12,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,57 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,20 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at