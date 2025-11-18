Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
18.11.2025 16:00:00
Lilly to participate in Citi's 2025 Global Healthcare Conference
INDIANAPOLIS , Nov. 18, 2025 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) will participate in the Citi's 2025 Global Healthcare Conference on December 2, 2025 . Ilya Yuffa , executive vice president and president Lilly USA and Global Customer Capabilities, will take part in a fireside chat at
