Lincoln Educational Services Corp. Bottom Line Climbs In Q3

(RTTNews) - Lincoln Educational Services Corp. (LINC) revealed a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $4.72 million, or $0.15 per share. This compares with $3.80 million, or $0.12 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 12.6% to $159.18 million from $141.39 million last year.

Lincoln Educational Services Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $4.72 Mln. vs. $3.80 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.12 last year. -Revenue: $159.18 Mln vs. $141.39 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.74 To $ 0.83 Full year revenue guidance: $ 600.0 M To $ 605.0 M