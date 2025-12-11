Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
|Keine Zusammenarbeit
|
11.12.2025 16:47:38
Lindt-Aktie gibt nach: Zusammenarbeit mit Aldi und Lidl abgelehnt
In Supermärkten erhalte Lindt "eine Premiumplatzierung, die der Marke Raum gibt", sagte Lechner. Die Discounter verschleuderten die Produkte dagegen zum Tiefpreis. Lidl, Aldi Nord und Aldi Süd wollten sich auf Nachfrage nicht äußern.
Schokolade deutlich teurer als vor fünf Jahren
Schokoladenhersteller wie Lindt & Sprüngli, Mondelez (Milka) oder Ritter Sport haben mit steigenden Rohkakaopreisen aufgrund schlechter Ernten zu kämpfen. Für Verbraucher hat dies spürbare Folgen: Schokolade ist deutlich teurer geworden. Für eine Tafel zahlten Kunden im Oktober dieses Jahres im Schnitt etwa 77 Prozent mehr als 2020. Laut Marktforschern wie YouGov wird deshalb weniger Schokolade gekauft.
Zuletzt sind die Preise an den Rohstoffbörsen zwar wieder gesunken, liegen aber weiterhin vergleichsweise hoch. Lechner rechnet nicht damit, dass Schokolade bald wieder billiger wird. "Selbst wenn der Kakaopreis sinken sollte, erwarte ich nicht, dass die Preise für Schokolade sinken", sagte er der "Zeit".
Die Lindt-Aktie gibt im SIX-Handel zeitweise 0,69 Prozent auf 11.470,00 Franken nach.
/cr/DP/men
KILCHBERG (dpa-AFX)
