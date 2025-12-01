Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter

Der NASDAQ 100 kommt am ersten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Um 18:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,20 Prozent auf 25 383,19 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,795 Prozent schwächer bei 25 232,75 Punkten in den Handel, nach 25 434,89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 396,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 158,63 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 25 858,13 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23 415,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 20 930,37 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 21,01 Prozent. Bei 26 182,10 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Old Dominion Freight Line (+ 5,28 Prozent auf 142,44 USD), Synopsys (+ 3,55 Prozent auf 432,87 USD), Diamondback Energy (+ 2,67 Prozent auf 156,67 USD), AppLovin (+ 2,42 Prozent auf 614,00 USD) und Atlassian (+ 2,04 Prozent auf 152,58 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-10,71 Prozent auf 158,21 USD), Broadcom (-3,04 Prozent auf 390,70 USD), Biogen (-2,33 Prozent auf 177,85 USD), Mondelez (-2,29 Prozent auf 56,25 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-2,25 Prozent auf 762,64 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 539 073 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,705 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

