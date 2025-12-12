Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter

Um 18:00 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2,07 Prozent auf 25 154,97 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,604 Prozent auf 25 531,55 Punkte an der Kurstafel, nach 25 686,68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 605,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 25 104,68 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,34 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 25 517,33 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 12.09.2025, einen Stand von 24 092,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 21 615,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19,92 Prozent aufwärts. 26 182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. 16 542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit lululemon athletica (+ 10,84 Prozent auf 207,28 USD), Linde (+ 2,94 Prozent auf 415,17 USD), Adobe (+ 2,31 Prozent auf 358,51 USD), Mondelez (+ 1,41 Prozent auf 54,55 USD) und Monster Beverage (+ 1,32 Prozent auf 73,45 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Broadcom (-10,84 Prozent auf 362,33 USD), Micron Technology (-6,58 Prozent auf 241,45 USD), Constellation Energy (-5,91 Prozent auf 356,24 USD), AppLovin (-5,81 Prozent auf 675,31 USD) und Marvell Technology (-5,22 Prozent auf 84,76 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 18 883 449 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,803 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at