Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag auf grünem Terrain

Mit dem NASDAQ 100 geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Um 20:02 Uhr springt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,76 Prozent auf 25 536,63 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,422 Prozent auf 25 449,87 Punkte an der Kurstafel, nach 25 342,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 622,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 369,36 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 858,13 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 02.09.2025, mit 23 231,11 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 21 164,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,74 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 542,20 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 7,61 Prozent auf 43,06 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,25 Prozent auf 183,84 USD), NXP Semiconductors (+ 6,35 Prozent auf 212,16 USD), AppLovin (+ 5,58 Prozent auf 658,38 USD) und Booking (+ 5,09 Prozent auf 5 140,80 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Kraft Heinz Company (-2,74 Prozent auf 24,68 USD), Baker Hughes (-2,01 Prozent auf 49,15 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-1,87 Prozent auf 215,64 USD), PepsiCo (-1,87 Prozent auf 146,72 USD) und Mondelez (-1,61 Prozent auf 55,49 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 23 441 546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,704 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 5,36 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,31 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at