Lineage Aktie
WKN DE: A40JLR / ISIN: US53566V1061
|
18.12.2025 05:15:00
Lineage Stock Is Interesting, But Here's What I'd Buy Instead
Lineage Logistics (NASDAQ: LINE) is a leading global provider of cold storage solutions. The real estate investment trust (REIT) owns over 485 temperature-controlled warehouses with a total of 88 million square feet of space across North America, Europe, and the Asia Pacific. It leases space in these facilities to food and beverage producers, retailers, and distributors, supporting the global food chain. I think the industrial REIT is a very interesting company. However, I'd buy fellow REIT W.P. Carey (NYSE: WPC) instead. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lineage Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Lineage informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Lineage präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Lineage präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Lineage öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)