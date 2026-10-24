Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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24.10.2026 16:03:27
Live: Fresh protests hit France amid heightened security
Police and elite security forces are out in force in French cities as thousands participate in a new round of protests. The protest location was changed last minute in Paris. Follow DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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