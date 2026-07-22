KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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22.07.2026 13:16:00
LM Studio Bionic: Lokales KI-Agentensystem für offene Modelle
LM Studio begibt sich ins Agentengeschäft. Mit Bionic lassen sich offene Modelle lokal oder via Cloud nutzen, um Mac oder PC zu steuern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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