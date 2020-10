Lob für Unternehmensführung: Tim Cook erhält bis zu eine Million neue Apple-Aktien

In einem SEC-Antrag versprach Apple seinem CEO Tim Cook Ende September zwei Aktienpakete, die diesem bis zu eine Million neue Aktien einbringen könnten. Damit handelt es sich um die zweite Aktienausgabe des Technikkonzerns an Cook, seit dieser die Leitung des Unternehmens 2011 übernahm.

• Erstes Aktienpaket garantiert Cook 333.987 Apple-Aktien• Bis zu 667.974 weitere Anteile möglich• Apple Vorstand lobt Cooks Arbeit

Apple verspricht Tim Cook 333.987 neue Aktien

Apple-CEO Tim Cook soll laut einem Antrag, der der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC vorliegt, zwei Aktienpakete erhalten, die ihm somit bis zu eine Million neue Apple-Aktien einbringen könnten. Im ersten der beiden Pakete des iPhone-Herstellers werden Cook bereits Aktien im sechsstelligen Bereich versprochen: In dem Dokument, das bereits am 29. September bei der Behörde eingereicht wurde, legte der Konzern fest, dass Cook so insgesamt 333.987 Apple-Papiere bekommen soll. Die Ausgabe der Aktien soll in drei gleichmäßigen Tranchen erfolgen, jeweils zum 1. April der Jahre 2023, 2024 und 2025.

Umfang des zweiten Aktienpakets von Unternehmenserfolg abhängig

Zusätzlich wurde in dem Antrag ein zweites Paket angekündigt, in dem weitere 333.987 Anteilscheine enthalten sind. Die Auszahlung an Cook soll zum 1. Oktober 2023 erfolgen, die genaue Anzahl der Aktien ist aber vom Erfolg des Unternehmens abhängig: "Zwischen 0 Prozent und 200 Prozent der angestrebten Anzahl von Einheiten können auf der Grundlage des relativen Gesamtertrags für die Aktionäre von Apple ab dem ersten Tag von Apples Geschäftsjahr 2021 bis zum letzten Tag von Apples Geschäftsjahr 2023 übertragen werden", wie Anwalt Sam Whittington in dem Schreiben festhielt. Im besten Fall könnte Cook somit also insgesamt 1.001.961 Apple-Aktien erhalten. Alle Anteile aus dem ersten Paket sind Cook aber wohl sicher, unabhängig davon wie erfolgreich Apple in den nächsten Jahren abschneidet.

Erste Aktienausgabe seit 2011

Bei den beiden Paketen handelt es sich um die ersten Aktienauszeichnungen, die an Cook seit seiner Ernennung zum CEO im Jahr 2011 vergeben wurden. Er übernahm die Position seines Vorgängers Steve Jobs , der die Unternehmensleitung aufgrund einer Krebserkrankung nicht mehr ausführen konnte und noch im selben Jahr verstarb. "Tim hat beispiellose Innovation und Fokussierung in seine Rolle als CEO eingebracht und gezeigt, was es bedeutet, mit Werten und Integrität zu führen", zitierte die Nachrichtenagentur Reuters den Vorstand des Unternehmens. "Zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt gewähren wir Tim eine neue Aktienzuteilung, die mit der Zeit in Anerkennung seiner herausragenden Führungsqualitäten und mit großem Optimismus für die Zukunft von Apple übertragen wird, während er diese Bemühungen fortsetzt."

Allein in diesem Jahr stieg der Wert der Apple-Aktien bereits um mehr als 50 Prozent an. Das Unternehmen mit Sitz im kalifornischen Cupertino konnte Ende August als erster US-Konzern überhaupt eine Marktkapitalisierung von zwei Billionen US-Dollar erreichen. Zeitweise bewegt sich der Börsenwert des Herstellers von Smartphones, Computern, Tablets und Fitnessuhren aber wieder leicht darunter.

Redaktion finanzen.at