Lockheed Martin, Venus Aerospace Partner To Advance Rocket Engine Technology

(RTTNews) - Lockheed Martin Corp. (LMT)announced on Tuesday that it has partnered with Venus Aerospace to evaluate rotating detonation rocket engine (RDRE) technology for future long-range precision fires systems.

The collaboration aims to accelerate the transition of the advanced propulsion technology from successful flight testing to operational military applications.

The partnership combines Venus Aerospace's flight-tested RDRE technology with Lockheed Martin's expertise in missile development, system integration and large-scale manufacturing. Unlike conventional rocket engines, RDREs use continuously traveling detonation waves to generate thrust, offering the potential for greater range, higher speeds and improved efficiency.

The companies will assess how the technology can support next-generation precision weapons while meeting military requirements for affordability, scalability and rapid deployment.

LMT is currently trading at $504.78, down $4.76 or 0.93 percent on the New York Stock Exchange.