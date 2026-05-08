Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
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08.05.2026 16:09:34
Lockheed Martin vs. Northrop Grumman: Comparing Revenue Trends
Lockheed Martin (NYSE:LMT) primarily generates revenue by researching, designing, and manufacturing advanced aerospace and defense systems for the U.S. government.It recently signed a framework agreement to quadruple the production capacity of specific defense interceptors.Northrop Grumman (NYSE:NOC) operates globally by developing and producing advanced aircraft, weapons, and mission systems.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Lockheed Martin Corp Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|37 940,00
|-0,21%
|Lockheed Martin Corp.
|431,50
|-1,05%
|Northrop Grumman Corp.
|465,90
|-0,32%
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