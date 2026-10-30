Lockheed Martin's Backlog Is Soaring: Time to Buy the Stock

It's easy to point to Lockheed Martin's (NYSE: LMT) soaring order backlog, up to $292 billion in the third quarter from $194 billion at the start of the year, and lazily conclude that the stock is worth buying. However, the number only tells part of the story because it's improving not only in quantity but also in quality. Here's why both factors support buying the stock.

The following table shows each Lockheed Martin segment and how backlog has increased in each one through 2026. The first point to note is that Lockheed's backlog is increasing in its highest margin segment: missiles and fire control (MFC). This implies the company's profit margin will improve as its backlog turns into revenue.

Segment

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