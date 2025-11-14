Longduoduo legte Quartalsergebnis vor

Longduoduo präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Umsatzseitig standen 0,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Longduoduo 0,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at