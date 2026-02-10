Longduoduo präsentierte Quartalsergebnisse

Longduoduo äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Longduoduo ein EPS von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 80,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at