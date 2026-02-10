|
10.02.2026 06:31:29
Longduoduo präsentierte Quartalsergebnisse
Longduoduo äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Longduoduo ein EPS von 0,020 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 80,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,4 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.