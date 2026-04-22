Looking For a Job in Another Language? Duolingo Could Help

Duolingo Aktie
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22.04.2026 14:01:17
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Nachrichten zu Duolingo Inc
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25.02.26
|Ausblick: Duolingo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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04.11.25
|Ausblick: Duolingo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Duolingo Inc
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