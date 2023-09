Lorentz Partner Xylem beschleunigt Installation solarbetriebener Wasserpumpen

Xylem Inc. (NYSE: XYL), ein weltweit führender Hersteller von Wassertechnologie, und LORENTZ, der deutsche Hersteller solarer Wasserpumpsysteme, gaben heute bekannt, dass sie eine Vertriebsvereinbarung abschließen werden, um die Verfügbarkeit solarbetriebener Pumpanlagen weltweit auszuweiten. Diese nachhaltigen Pumplösungen werden in der Landwirtschaft, in Bewässerungsanlagen und bei Trinkwasseranwendungen häufig eingesetzt, um Wasserbewirtschafter in die Lage zu versetzen, ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen und gleichzeitig die Betriebskosten zu reduzieren.

Klimabedingte Trockenperioden und extreme Wetterverhältnisse haben zu einer höheren Belastung der Wasserversorgung geführt, da sie sowohl auf die sichere Versorgung als auch auf die örtlichen Gemeinschaften sowie bei der Dekarbonisierung energieintensiver Systeme zusätzlichen Druck ausübten. Solarbetriebene Pumptechnologie nutzt erneuerbare Energien, um verlässliche und nachhaltige Wasservorräte zu geringeren Kosten selbst an entlegenen Standorten zur Verfügung zu stellen.

Diese Partnerschaft wird die jeweiligen nachhaltigen Pumpangebote von Xylem und LORENTZ ausweiten und stärken. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Xylem die Energielösungen beider Unternehmen nutzen. LORENTZ wird Xylem mit Solarenergie und hybriden Solarnetzsystemen beliefern. Darüber hinaus wird die LORENTZ-Technologie eingesetzt, um die Lösungen des bestehenden Portfolios von Xylem zu ergänzen und die Unternehmen werden nun zusammenarbeiten, um neue Xylem-Produkte entwickeln zu können. Beide Unternehmen werden weiterhin ihre jeweiligen Marktsegmente bedienen und ihre bestehenden Vertriebsnetzwerke aufrechterhalten.

"Innovative Technologien bieten neue Wege zum Schutz und zur Optimierung der Wasserversorgung, wobei gleichzeitig Treibhausgasemissionen reduziert werden. Die Technologie von LORENTZ ist dafür ein perfektes Beispiel. Diese Zusammenarbeit bietet unseren Kunden neuartige nachhaltige Pumplösungen, wenn sie nach Dekarbonisierungen streben, und ermöglicht ein kosteneffektives, effizientes und robustes Wassermanagement”, so Franz Cerwinka, Senior Vice President, President, Applied Water Systems and Business Transformation, Xylem.

"Beim Transport von Flüssigkeiten handelt es sich um einen äußerst energieintensiven Vorgang. Durch Nutzung von Solarenergie und hybriden Solarnetzsystemen können wir die Kunden in die Lage versetzen, ihre nachhaltigen Energiezielsetzungen mithilfe erneuerbarer Energien zu erreichen. Wir sind äußerst erfreut, unsere Kräfte mit Xylem bündeln zu können, um den Weg des Wassersektors zu Net Zero zu beschleunigen”, so Bernt Lorentz, Gründer und Chief Executive von LORENTZ.

Die Vertriebsvereinbarung schließt den australischen Markt aus.

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit führender Hersteller von Wassertechnologie. Durch Technologie, Innovation und Fachkenntnisse trägt er dazu bei, die Herausforderungen in den Bereichen Wasser, Abwasser und damit in Verbindung stehenden Systemen zu meistern. Die mehr als 22.000 Beschäftigten erwirtschafteten 2022 einen Pro-forma-Umsatz von 7,3 Milliarden US-Dollar. Wir schaffen eine nachhaltigere Welt, indem wir unseren Kunden helfen, ihr Wasser- und Ressourcenmanagement zu optimieren. Wir unterstützen Kommunen in mehr als 150 Ländern, eine sichere Wasserversorgung aufzubauen. Helfen Sie uns dabei und besuchen Sie uns unter www.xylem.com und Let’s Solve Water.

Über LORENTZ

LORENTZ ist der Weltmarktführer für solarbetriebene Wasserpumpen. 1933 in Deutschland gegründet, hat LORENTZ im Maschinenbau und in der Produktion solarbetriebener Wasserpumpen Pionierarbeit geleistet, Neuerungen eingeführt und sich besonders ausgezeichnet.

Heute ist LOENTZ in mehr als 130 Ländern mittels eines spezifischen Netzwerks professioneller Partner tätig. Unser Anspruch und der auf Wasserpumpen unter Nutzung von Sonnenenergie gerichtete Fokus machen uns als "The Solar Water Pumping Company” bekannt.

Die LORENTZ Technologie nutzt Sonnenenergie für Wasserpumpen, um das Leben von Millionen von Menschen, ihren Viehbestand und ihre Ernten zu erhalten und zu verbessern. Simply - Sun. Water. Life.

www.lorentz.de

