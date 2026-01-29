LSE-Handel: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Am Donnerstag ging der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 10 171,76 Punkten aus dem Handel. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,840 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,002 Prozent schwächer bei 10 154,18 Punkten, nach 10 154,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 10 154,17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 277,72 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,282 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 866,53 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 756,14 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, stand der FTSE 100 noch bei 8 557,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,22 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 277,72 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit 3i (+ 8,77 Prozent auf 34,23 GBP), Antofagasta (+ 2,10 Prozent auf 37,86 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,07 Prozent auf 47,26 EUR), GSK (+ 1,90 Prozent auf 18,52 GBP) und Admiral Group (+ 1,48 Prozent auf 27,34 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Ocado Group (-9,24 Prozent auf 2,23 GBP), Ashtead (-7,57 Prozent auf 47,25 GBP), Fresnillo (-5,25 Prozent auf 39,00 GBP), Sage (-4,06 Prozent auf 9,55 GBP) und Auto Trader Group (-3,88 Prozent auf 5,35 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 129 472 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 253,363 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,11 erwartet. Die Legal General-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

