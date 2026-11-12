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FTSE 100-Performance im Blick 12.11.2026 15:58:51

LSE-Handel: FTSE 100 fester

LSE-Handel: FTSE 100 fester

FTSE 100-Handel am Nachmittag.

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,11 Prozent auf 10 847,06 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,265 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 10 835,74 Punkte an der Kurstafel, nach 10 835,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 10 824,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 886,06 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 1,63 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 656,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 833,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 911,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,00 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Burberry (+ 6,56 Prozent auf 11,65 GBP), 3i (+ 4,17 Prozent auf 26,72 GBP), Barratt Developments (+ 2,79 Prozent auf 3,35 GBP), Land Securities Group (+ 2,42 Prozent auf 6,98 GBP) und BT Group (+ 2,25 Prozent auf 2,18 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Endeavour Mining (-6,47 Prozent auf 38,60 GBP), Coca-Cola HBC (-3,93 Prozent auf 41,60 GBP), Antofagasta (-3,57 Prozent auf 31,91 GBP), Intermediate Capital Group (-3,33 Prozent auf 18,89 GBP) und Babcock International (-3,29 Prozent auf 10,06 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 31 818 122 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 275,099 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 31,68 2,06% 3i plc
Antofagasta plc 37,83 -1,66% Antofagasta plc
Babcock International 11,91 1,19% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 163,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,98 0,51% Barratt Developments PLC
BT Group plc 2,59 0,66% BT Group plc
Burberry plc 14,25 1,39% Burberry plc
Coca-Cola HBC AG 50,30 1,21% Coca-Cola HBC AG
Endeavour Mining PLC 44,64 -0,98% Endeavour Mining PLC
HSBC Holdings plc 16,18 1,07% HSBC Holdings plc
Intermediate Capital Group PLC 22,40 -0,88% Intermediate Capital Group PLC
Land Securities Group 8,42 1,51% Land Securities Group
Lloyds Banking Group 1,18 0,21% Lloyds Banking Group
Smiths PLC 32,40 0,62% Smiths PLC

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