LSE-Handel: FTSE 100 letztendlich fester

So bewegte sich der FTSE 100 am Freitag zum Handelsende.

Der FTSE 100 kletterte im LSE-Handel schlussendlich um 0,61 Prozent auf 7 930,92 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,447 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 882,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7 882,55 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 7 882,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 961,43 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 2,63 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 22.02.2024, bei 7 684,49 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, bei 7 697,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 566,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,71 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 961,43 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Phoenix Group (+ 8,40 Prozent auf 5,29 GBP), NatWest Group (+ 3,04 Prozent auf 2,61 GBP), Prudential (+ 2,56 Prozent auf 7,78 GBP), M&G (+ 2,49 Prozent auf 2,39 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 2,47 Prozent auf 44,06 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen JD Sports Fashion (-6,28 Prozent auf 1,10 GBP), Ocado Group (-1,76 Prozent auf 4,68 GBP), Rightmove (-1,59 Prozent auf 5,71 GBP), Frasers Group (-1,37 Prozent auf 7,92 GBP) und Rentokil Initial (-1,34 Prozent auf 4,70 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 136 726 162 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 193,626 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,58 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

