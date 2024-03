LSE-Handel FTSE 100 nachmittags im Minus

Um 15:42 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,07 Prozent tiefer bei 7 737,62 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,467 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 743,15 Punkte an der Kurstafel, nach 7 743,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 761,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 730,31 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 1,02 Prozent zu. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 15.02.2024, einen Stand von 7 597,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.12.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 576,36 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.03.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 344,45 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 0,209 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 785,73 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Vodafone Group (+ 5,28 Prozent auf 0,70 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 4,79 Prozent auf 8,18 GBP), Smurfit Kappa (+ 2,67 Prozent auf 41,87 EUR), Associated British Foods (+ 2,48 Prozent auf 23,58 GBP) und Centrica (+ 2,27 Prozent auf 1,33 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Reckitt Benckiser (-14,45 Prozent auf 44,93 GBP), GSK (-2,12 Prozent auf 16,52 GBP), Intertek (-1,48 Prozent auf 48,73 GBP), Smith Nephew (-1,43 Prozent auf 10,68 GBP) und Beazley (-1,28 Prozent auf 6,56 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vodafone Group-Aktie. 101 035 239 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 189,911 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at