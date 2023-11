LSE-Handel FTSE 100 präsentiert sich am Mittwochmittag leichter

Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,13 Prozent auf 7 445,34 Punkte nach unten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,305 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 455,24 Punkte an der Kurstafel, nach 7 455,24 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 408,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 455,44 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 0,572 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, bei 7 291,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.08.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 464,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.11.2022, stand der FTSE 100 noch bei 7 512,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 sank der Index bereits um 1,44 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern registriert.

Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 4,06 Prozent auf 5,90 GBP), Fresnillo (+ 4,01 Prozent auf 5,81 GBP), Rightmove (+ 2,50 Prozent auf 5,41 GBP), M&G (+ 1,96 Prozent auf 2,09 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,66 Prozent auf 2,63 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Centrica (-2,31 Prozent auf 1,46 GBP), Standard Chartered (-2,23 Prozent auf 6,47 GBP), HSBC (-2,08 Prozent auf 5,95 GBP), Beazley (-1,98 Prozent auf 5,46 GBP) und Aviva (-1,92 Prozent auf 4,16 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 13 695 931 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 195,047 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,32 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

