NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 985 auf 1020 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gurpreet Singh Sahi nahm am Mittwoch im Ausblick auf den Zwischenbericht ein Finetuning an seinen Schätzungen vor. Der Experte verschob zudem die Bewertungsbasis um ein Jahr in die Zukunft auf Ende 2026./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 16:51 / HKT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





