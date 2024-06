LSE-Handel FTSE 100 schlussendlich leichter

Am Freitag schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 8 164,12 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,551 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 179,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8 179,68 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 8 162,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 237,36 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,893 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 28.05.2024, bei 8 254,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.03.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 952,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 500,49 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,73 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit 3i (+ 2,23 Prozent auf 30,66 GBP), Airtel Africa (+ 1,26 Prozent auf 1,20 GBP), Beazley (+ 1,22 Prozent auf 7,08 GBP), Rolls-Royce (+ 1,13 Prozent auf 4,59 GBP) und easyJet (+ 1,06 Prozent auf 4,58 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil JD Sports Fashion (-5,42 Prozent auf 1,20 GBP), Marks Spencer (-2,52 Prozent auf 2,87 GBP), Burberry (-2,44 Prozent auf 8,78 GBP), Lloyds Banking Group (-2,39 Prozent auf 0,55 GBP) und WPP 2012 (-2,24 Prozent auf 7,24 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 198 732 931 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 230,002 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Phoenix Group lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,37 Prozent.

