LSE-Handel: nachmittags Gewinne im FTSE 100

Das macht der FTSE 100 am Freitag.

Am Freitag gewinnt der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0,61 Prozent auf 10 692,03 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,106 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 10 627,04 Punkte an der Kurstafel, nach 10 627,04 Punkten am Vortag.

Bei 10 626,69 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 713,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 2,35 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 20.01.2026, einen Stand von 10 126,78 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 20.11.2025, einen Wert von 9 527,65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 662,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,45 Prozent nach oben. 10 715,77 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Burberry (+ 2,89 Prozent auf 12,09 GBP), Diageo (+ 2,81 Prozent auf 18,32 GBP), Antofagasta (+ 2,55 Prozent auf 39,74 GBP), BAT (+ 2,46 Prozent auf 45,83 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 2,06 Prozent auf 1,04 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil BP (-1,42 Prozent auf 4,72 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-1,34 Prozent auf 16,18 GBP), easyJet (-0,80 Prozent auf 4,72 GBP), Associated British Foods (-0,57 Prozent auf 19,65 GBP) und BAE Systems (-0,44 Prozent auf 21,53 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 49 611 314 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 275,461 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Die WPP 2012-Aktie verzeichnet mit 4,84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 8,16 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

