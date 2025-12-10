Luca Aktie

Luca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AC6Y / ISIN: US54928U1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 14:03:18

Luca Michienzi: «Ein Unternehmen mit meinen Geschwistern wäre ein Traum»

Er hat Höhenangst und sein Beruf erfordert viel Kreativität. Luca Michienzi von Wellington Management spricht im Interview über seinen persönlichen Antrieb und seine Lieblingsuhrenmarke.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Luca Incmehr Nachrichten