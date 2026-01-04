Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
|
04.01.2026 08:16:00
Lucid Group: When Will the Dust Settle?
2025 was yet another lackluster year for Lucid Group (NASDAQ: LCID). The stock dropped 65% and heavy operating losses have persisted for the electric vehicle maker.Although the company has some big plans for 2026, don't assume that the dust will settle anytime soon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Lucid
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.