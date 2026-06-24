Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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24.06.2026 16:15:00
Lucid vs. Rivian: Which Is Winning the Only Race That Matters?
Roughly a decade ago, investors who either missed Tesla's high-risk, uncertain, rapid-growth phase and high-flying valuation or didn't believe in it spent much time trying to find the "next Tesla." Then many also missed BYD's rapid rise.Fast-forward to today, and many wonder whether Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) or Lucid Group (NASDAQ: LCID) could deliver lucrative returns as the electric vehicle (EV) market slowly gains traction in the U.S. market. Some investors compare the two EV makers' top-line growth.But which of these two, young EV makers is winning the race that actually matters?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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