Lucid Aktie

WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039

06.11.2025 15:10:00

Lucid Wants to Be the First Automaker to Sell Driverless Cars. That's Easier Said Than Done.

Lucid (NASDAQ: LCID) made a bold announcement at a recent Nvidia event, saying it would launch one of the first truly "eyes-off, hands-off, mind-off" self-driving vehicles in the near future. The company is aiming for what's designated as Level 4 self-driving. The most capable semi-autonomous systems from automakers including General Motors and Tesla are currently at Level 2.Even with its vague timeline, Lucid's goal is ambitious considering its current advanced driver assistance systems (ADAS) don't have as much real-world testing as GM and Tesla's. Here's what Lucid wants to achieve and why it will have a difficult time pulling it off.Image source: Lucid.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
