Lufthansa-Aktie dennoch fester: Kurszielsenkung durch JPMorgan

Die Bank senkte das Kursziel von 6,90 auf 5,80 Euro. Trotz der im Vergleich zu IAG zuletzt schwachen Kursentwicklung von Lufthansa und Air-France KLM blicke er weiterhin positiver auf IAG, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. So hätten die Gewinnerwartungen des Marktes für 2024 für IAG Luft nach oben, während es mit Blick auf Air-France KLM Risiken gebe und Lufthansa gerade erst den Jahresausblick gesenkt habe.

Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,04 Prozent höher bei 6,79 Euro.

22.04.2024

22.04.2024

