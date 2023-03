Lufthansa-Aktie gibt Gas: Lufthansa macht Gewinn und plant Wachstum - Tickets werden teurer - Verantwortung für Computerpanne

Dank der Erholung der Ticketnachfrage und Rekordergebnissen bei Fracht und Wartung erreichte der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) gut 1,5 Milliarden Euro, wie der Konzern am Freitag in Frankfurt mitteilte. Für 2023 rechnet Vorstandschef Carsten Spohr auch dank weiterhin hoher Ticketpreise mit einer "deutlichen" Steigerung. Eine Dividende für die Aktionäre soll es diesmal aber noch nicht geben.

Im zweiten Corona-Jahr 2021 hatte die Lufthansa ohne Sondereffekte wie dem teuren Stellenabbau einen operativen Verlust von fast 1,7 Milliarden Euro verbucht. Auch 2022 war der Jahresstart noch von der Omikron-Variante des Coronavirus und damit verbundenen Reisebeschränkungen geprägt. Doch im Jahresverlauf zog die Nachfrage nach Flugtickets kräftig an.

Da auch das Geschäft mit der Luftfracht und der Wartung von Flugzeugen boomte, setzte der Vorstand sein Gewinnziel im Jahresverlauf gleich dreimal nach oben. Der bereinigte Betriebsgewinn von gut 1,5 Milliarden Euro traf die letzte Prognose vom Dezember fast punktgenau und erfüllte auch die durchschnittlichen Erwartungen von Branchenexperten.

Eine genaue Gewinnprognose für 2023 gab die Lufthansa-Führung zunächst nicht ab. Vom Konzern befragte Analysten gingen zuletzt im Schnitt von einem bereinigten operativen Gewinn von 1,65 Milliarden Euro aus. Nach Einschätzung des Vorstands dürfte die Frachtsparte Lufthansa Cargo ihren Rekordgewinn von 2022 zwar nicht wieder erreichen. Dafür soll die Passagiersparte im Tagesgeschäft wieder deutlich positive Zahlen schreiben.

Das Flugangebot dürfte dabei weiterhin ein gutes Stück kleiner ausfallen als vor der Pandemie. Derzeit geht das Management für 2023 im Schnitt von 85 bis 90 Prozent des Vorkrisen-Niveaus von 2019 aus - im ersten Quartal sogar nur von rund 75 Prozent. Die Lufthansa begründete dies mit erwarteten Engpässen im Luftverkehr. Schon Mitte Februar hatte der Konzern bestätigt, dass er seinen Sommerflugplan wegen der Personalknappheit in der Branche gestutzt hat.

Im vergangenen Jahr verdoppelte sich der Konzernumsatz nahezu und lag bei fast 32,8 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb ein Überschuss von 791 Millionen Euro nach einem Verlust von knapp 2,2 Milliarden im Jahr zuvor.

Insgesamt beförderten die Konzern-Gesellschaften Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian und Brussels rund 102 Millionen Fluggäste und damit mehr als doppelt so viele wie 2021. Dennoch gelang im Passagiergeschäft nur den Töchtern Swiss und Austrian im Gesamtjahr die Rückkehr in die Gewinnzone. Konzernweit blieb die Passagiersparte mit 300 Millionen Euro in den roten Zahlen, da die Gewinne der zweiten Jahreshälfte die Verluste aus den pandemiegeprägten ersten sechs Monaten nicht ausgleichen konnten.

An niedrigen Ticketpreisen lag dies nicht: Im Gesamtjahr lagen die Durchschnittserlöse den Angaben zufolge 16 Prozent höher als 2019, im vierten Quartal sogar 21 Prozent höher. Allerdings hatte die Lufthansa auch höhere Treibstoffkosten zu schultern: Obwohl das Flugangebot des Konzerns 2022 nur bei 72 Prozent des Vorkrisenniveaus lag, fiel die Treibstoffrechnung mit 7,6 Milliarden Euro rund 900 Millionen Euro höher aus als damals.

Blendend lief erneut das Geschäft mit der Luftfracht. Die Konzerntochter Lufthansa Cargo erzielte einen bereinigten operativen Gewinn von 1,6 Milliarden Euro und übertraf damit ihr Rekordergebnis aus dem Vorjahr um rund 100 Millionen. Die Wartungssparte Lufthansa Technik profitierte von der Erholung des Luftverkehrs und erreichte mit einem bereinigten operativen Gewinn von 511 Millionen Euro ebenfalls einen Rekordwert. Die Catering-Sparte LSG kam hingegen auf einen Verlust von 11 Millionen Euro.

Trotz des Jahresgewinns sollen die Aktionäre des Konzerns für 2022 keine Dividende erhalten, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Zudem will der Vorstand eine Liquidität von acht bis zehn Milliarden Euro bereithalten, um die Lufthansa gegen künftige Krisen besser zu schützen.

Nach dem Geschäftseinbruch infolge der Corona-Pandemie hatten Deutschland und Nachbarstaaten insgesamt neun Milliarden Euro bereitgestellt, um den Konzern und seine Töchter vor dem Untergang zu bewahren. Nach der Rückzahlung der Staatshilfen aus Deutschland und der Schweiz hat die Lufthansa nach eigenen Angaben im vierten Quartal auch die letzten Hilfsgelder aus Österreich und Belgien zurückgezahlt. Damit seien sämtliche staatlichen Stabilisierungsmaßnahmen beendet worden, hieß es.

Die Gewerkschaft Verdi verlangt angesichts der Rückkehr des Konzerns in die Gewinnzone nun zusätzliches Geld für das Personal. Das Unternehmen solle allen Konzernbeschäftigten eine "Inflationsausgleichsprämie" von 3000 Euro zahlen, forderte Verdi-Konzernbetreuer Marvin Reschinsky am Freitag außerhalb von Tarifverhandlungen. Ein weiteres Krisenjahr im Zuge des Personalmangels müsse abgewendet werden. Wenn Anreize für das Personal fehlten, werde man wieder einen Chaos-Sommer erleben, warnte Reschinsky.

Unterdessen arbeitet die Lufthansa weiter am Verkauf von Geschäftsteilen. So sollen die Tochter Airplus und der verbliebene Teil des Cateringgeschäfts von LSG veräußert werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen. Außerdem bestätigte der Konzern Gespräche mit Investoren über einen möglichen Teilverkauf von Lufthansa Technik.

Lufthansa-Chef kündigt höhere Ticketpreise an

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat für das laufende Jahr steigende Ticketpreise angekündigt. Das Unternehmen rechnet global mit einer starken Nachfrage bei einem eingeschränkten Angebot. In der Folge sollen die Erlöse pro Sitzkilometer im ersten Quartal 20 Prozent über dem Vergleichswert aus dem Vorkrisenjahr 2019 liegen, kündigte Spohr am Freitag an. Im Frühsommer werde dieser Wert noch steigen. Neben angehobenen Preisen kann auch eine bessere Auslastung des Sitzangebots die Erlöse steigen lassen.

Lufthansa-Rally geht dank erfreulichem Ausblick in nächste Runde

Die Aussicht auf weiter anziehende Geschäfte hat die monatelange Rally der Lufthansa-Aktien weiter befeuert. Am Freitag legt die Lufthansa-Aktie zeitweise um 6,39 Prozent auf 10,49 Euro zu und kostete erstmals seit 2020 wieder mehr als 10 Euro. Dies reichte für einen der vorderen Plätze im MDAX der mittelgroßen Werte.

Analysten fanden lobende Worte. Der Ausblick impliziere beim bereinigten operativen Gewinn deutliches Aufwärtspotenzial für die Markterwartung. Für den bereinigten Barmittelzufluss gehe das Unternehmen angesichts steigender Investitionen zwar von einem Rückgang aus. Hier preise der Markt allerdings schon mehr als eine Halbierung ein.

Analyst Harry Gowers von der US-Bank JPMorgan sprach von insgesamt robusten Jahreszielen. Die Bilanz der Fluggesellschaft sei stark. Die Geschäftszahlen zum vierten Quartal hätten indes nicht überrascht.

Dank des Kurssprungs am Freitag haben die Aktien der Lufthansa mittlerweile seit Jahresbeginn gut ein Drittel an Wert gewonnen. Der MDAX hat in diesem Zeitraum "lediglich" ein Plus von 15 Prozent geschafft.

Auch das charttechnische Bild hat sich weiter aufgehellt. So bewegen sich die Aktien nun deutlich über der 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend beschreibt. Bereits seit Oktober letzten Jahres bieten die 50- und die 200-Tage-Linien eine gute Unterstützung für den Kurs. Sie sind ein Maß für die mittel- beziehungsweise langfristige Entwicklung der Papiere.

Deutsche Bank belässt Lufthansa auf 'Hold' - Ziel 10,50 Euro

Deutsche Bank Research hat Lufthansa nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe 2022 im Rahmen des Mitte Dezember gegebenen Ausblicks abgeschnitten, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick impliziere beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) deutliches Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzung. Für den bereinigten Barmittelzufluss gehe das Unternehmen angesichts steigender Investitionen von einem Rückgang aus. Hier preise der Markt allerdings schon mehr als eine Halbierung ein.

Lufthansa übernimmt Verantwortung für Computer-Panne

Die Lufthansa nimmt ihre Computer-Panne mit rund 250 Flugausfällen aus dem Februar auf die eigene Kappe. Die Systeme seien nach dem Baggerunfall auf einer Frankfurter Bahnbaustelle noch bis zum nächsten Morgen über Ersatzleitungen weitergelaufen, sagte Konzernchef Carsten Spohr am Freitag. Danach hätten sich die Probleme auf Software-Ebene "hochgeschaukelt".

Der IT-Dienstleister prüfe derzeit noch die Vorgänge, die vermutlich mit einer Verlagerung in die Cloud hätten vermieden werden können, sagte Spohr. Die Deutsche Bahn und die Deutsche Telekom seien nicht verantwortlich gewesen. Der vollgelaufene Frankfurter Flughafen war am 15. Februar für rund drei Stunden für Landungen gesperrt worden. Tausende Passagiere mussten mit Verspätungen und Flugausfällen umgehen.

Goldman Sachs belässt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel 8,70 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lufthansa nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) der Fluggesellschaft habe dank starker Resultate des Frachtgeschäfts der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Barmittelzufluss und die Nettoverschuldung hätten seinen eigenen Schätzungen entsprochen, ergänzte er. Zum Ausblick schrieb er, dass die Jahresprognosen für die Kernkennziffern Ebit und freier Barmittelzufluss über den Konsensschätzungen lägen. Teile der Ziele für das erste Quartal lägen indes leicht darunter.

