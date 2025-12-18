Deutsche Lufthansa Aktie
WKN: 910979 / ISIN: US2515613048
|Ausbau
|
18.12.2025 15:27:40
Lufthansa-Aktie legt zu: Langstrecke soll 2026 wachsen
Das Geschäft mit USA-Flügen bleibe ein Wachstumsfaktor, auch wenn es zuletzt zeitweise etwas abgeflaut sei. "Die Nordatlantik-Route wird weiterhin das Rückgrat des Langstreckenbetriebs sein, wie schon seit vielen Jahren", sagte er.
Da der Konzern das Angebot auf Kurz- und Mittelstrecken in Europa stabil hält, plane er insgesamt mit einem Angebotsplus von 3,5 Prozent, präzisierte Spohr frühere Angaben über ein Plus von ungefähr 4 Prozent. Damit erreicht die Lufthansa Group im kommenden Jahr noch nicht ganz das Niveau von 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Corona-Krise. Im laufenden Jahr beläuft sich das Ticketangebot der Fluggesellschaften wie der Kernairline Lufthansa, Swiss, Austrian oder Brussels auf 95 Prozent des Vorkrisenniveaus, während die europäischen Konkurrenten Air France-KLM und IAG schon über dem Stand von 2019 liegen.
Generell rechnet Spohr mit einer stabilen Nachfrage und stabilen oder weiter steigenden Ticketpreisen. Grund dafür sei das durch verzögerte Flugzeuglieferungen verursachte weltweit langsame Angebotswachstum. "In Zeiten, in denen eine gesunde Nachfrage auf begrenztes Angebot trifft, könnte sich ein Trend steigender Preise entwickeln", sagte er.
Die Lufthansa-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,96 Prozent fester bei 8,63 Euro.
DOW JONES
