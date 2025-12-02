|Einsatz von Treibstoff
Lufthansa-Aktie tiefer: Mehr Klimaschutz an Bord - Lufthansa erhöht Sparziel
Wie der Konzern mitteilte, will er bis Ende 2028 mithilfe neuer digitaler Tools und datenbasierter Entscheidungsmodelle jährlich weitere knapp 50.000 Tonnen CO2 vermeiden. Seit 2022 seien bislang 54.000 Kerosin eingespart worden, was einer dauerhaften Vermeidung von 170.000 Tonnen CO2 entspreche.
Die Lufthansa-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,62 Prozent auf 8,30 Euro.
DOW JONES
