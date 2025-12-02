CO2 European Emission Allowancespreis

25,15
EUR
-0,35
-1,37 %
Einsatz von Treibstoff 02.12.2025 13:20:00

Lufthansa-Aktie tiefer: Mehr Klimaschutz an Bord - Lufthansa erhöht Sparziel

Die Lufthansa baut ihr Programm zum effizienteren Einsatz von Treibstoff weiter aus.

Wie der Konzern mitteilte, will er bis Ende 2028 mithilfe neuer digitaler Tools und datenbasierter Entscheidungsmodelle jährlich weitere knapp 50.000 Tonnen CO2 vermeiden. Seit 2022 seien bislang 54.000 Kerosin eingespart worden, was einer dauerhaften Vermeidung von 170.000 Tonnen CO2 entspreche.

Die Lufthansa-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,62 Prozent auf 8,30 Euro.

DOW JONES

CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37

ATX fester -- DAX legt zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex können am Dienstag Gewinne einfahren. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
