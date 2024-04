Lufthansa-Aktie leichter: Ufo-Mitglieder für Tarifeinigung mit Lufthansa

Die Mitglieder der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (UFO) bei Lufthansa haben das vor knapp zwei Wochen vereinbarte Tarifpaket in einer Urabstimmung angenommen, wie die Gewerkschaft in Mörfelden-Walldorf mitteilte. In der am Mittwoch beendeten Abstimmung votierten 80,45 Prozent der Mitglieder dafür.

Die Lufthansa und Ufo hatten am 11. April eine Einigung Kabinenbeschäftigte bekanntgegeben, die höhere Gehälter für die knapp 19.000 Kabinenbeschäftigten vorsieht. In drei Schritten sollen die Flugbegleiterinnen und -begleiter 16,5 Prozent mehr Tariflohn bekommen. Mit Zinseszins entspreche dies einer Erhöhung um 17,4 Prozent bei einer Laufzeit von 36 Monaten, so Ufo. Überdies bekommen die Flugbegleiter eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro pro Vollzeitstelle und eine Erhöhung verschiedener Zulagen.

Derzeit verhandelt die Gewerkschaft über einen Vergütungstarifvertrag bei Lufthansa Cityline sowie führt bei Discover Airlines Gespräche zu einer Ersttarifierung.

Lufthansa-Aktien verlieren via XETRA zeitweise 0,50 Prozent auf 6,71 Euro.

