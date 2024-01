Lufthansa-wird hochgestuft: Lufthansa-Aktie gewinnt

Analyst Conor Dwyer sieht in einer am Dienstag vorliegenden Studie für 2024 Risiken für die Ticketpreise - vor allem auf der Langstrecke wegen dort steigender Kapazitäten. Dies werde wohl abgemildert vom Frachtaufkommen, was zum Beispiel der Lufthansa helfe. IAG helfe dies dagegen weniger, begründete er die Abstufung der britisch-spanischen Luftfahrt-Holding auf "Underweight". Frei von Bedenken sei er bei der Lufthansa aber noch nicht.

Die Lufthansa-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,30 Prozent auf 7,76 Euro.

/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX Broker)