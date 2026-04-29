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29.04.2026 13:00:08

Lululemon founder casts doubt on new chief as proxy fight escalates

Chip Wilson argues appointing Heidi O’Neill to top job could lead CEO search to be ‘examined with a refreshed board’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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