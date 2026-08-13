Lumentum präsentierte Quartalsergebnisse

Lumentum hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 84,65 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 109,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,01 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 480,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Lumentum vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 92,960 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 83,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,01 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,65 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at