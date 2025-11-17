Lunai Bioworks legte Quartalsergebnis vor

Lunai Bioworks präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte Lunai Bioworks einen Gewinn von -2,800 USD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at