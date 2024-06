LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Freitagmittag leichter

Der LUS-DAX verliert am Freitagmittag an Boden.

Am Freitag verliert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 1,60 Prozent auf 17 995,00 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 991,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 342,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 14.05.2024, mit 18 772,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 14.03.2024, wurde der LUS-DAX mit 17 912,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 14.06.2023, stand der LUS-DAX bei 16 297,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,47 Prozent aufwärts. Bei 18 888,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 1,45 Prozent auf 244,70 EUR), Symrise (+ 1,03 Prozent auf 112,50 EUR), Bayer (+ 0,68 Prozent auf 27,53 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,36 Prozent auf 22,61 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 180,20 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Commerzbank (-5,35 Prozent auf 13,63 EUR), Rheinmetall (-3,97 Prozent auf 485,90 EUR), Infineon (-2,76 Prozent auf 36,89 EUR), Siemens (-2,32 Prozent auf 166,88 EUR) und Covestro (-2,17 Prozent auf 49,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3 757 213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211,735 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

