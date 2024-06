LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Nachmittag freundlich

So bewegt sich der LUS-DAX am Mittwochnachmittag.

Am Mittwoch gewinnt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,51 Prozent auf 18 556,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 481,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 626,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 18 029,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.03.2024, den Wert von 17 695,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 945,00 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,82 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 2,50 Prozent auf 242,00 EUR), Merck (+ 2,40 Prozent auf 170,35 EUR), Fresenius SE (+ 2,26 Prozent auf 29,85 EUR), Daimler Truck (+ 2,16 Prozent auf 39,70 EUR) und Siemens (+ 2,00 Prozent auf 177,76 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Zalando (-1,68 Prozent auf 23,96 EUR), Covestro (-1,39 Prozent auf 48,23 EUR), RWE (-1,29 Prozent auf 35,11 EUR), Commerzbank (-0,67 Prozent auf 14,85 EUR) und Beiersdorf (-0,38 Prozent auf 143,35 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 843 081 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 196,397 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,02 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at