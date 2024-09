LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt zum Start zurück

So bewegt sich der LUS-DAX morgens.

Um 09:27 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,38 Prozent auf 18 439,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Bei 18 404,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 453,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 17 753,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2024, notierte der LUS-DAX bei 18 514,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der LUS-DAX 15 735,50 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,12 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 993,50 Punkte. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 2,22 Prozent auf 257,90 EUR), RWE (+ 1,78 Prozent auf 33,76 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,64 Prozent auf 39,64 EUR), QIAGEN (+ 1,32 Prozent auf 41,50 EUR) und Siemens Energy (+ 1,14 Prozent auf 24,88 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,53 Prozent auf 90,36 EUR), Heidelberg Materials (-1,15 Prozent auf 90,90 EUR), BMW (-0,90 Prozent auf 76,94 EUR), Bayer (-0,87 Prozent auf 28,43 EUR) und Continental (-0,82 Prozent auf 58,30 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 572 265 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 224,645 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,59 zu Buche schlagen. Mit 9,27 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

