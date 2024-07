LUS-DAX aktuell: LUS-DAX klettert

Der LUS-DAX macht am Freitagmittag Gewinne.

Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 12:24 Uhr Gewinne in Höhe von 0,34 Prozent auf 18 584,50 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 18 521,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 606,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 12.06.2024, den Wert von 18 648,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.04.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 857,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 12.07.2023, bei 16 026,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 10,99 Prozent aufwärts. Bei 18 888,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 2,12 Prozent auf 250,40 EUR), Zalando (+ 1,25 Prozent auf 24,30 EUR), Deutsche Börse (+ 0,85 Prozent auf 189,70 EUR), adidas (+ 0,71 Prozent auf 227,40 EUR) und Bayer (+ 0,68 Prozent auf 26,82 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,20 Prozent auf 28,84 EUR), Brenntag SE (-0,98 Prozent auf 62,72 EUR), Siemens Energy (-0,83 Prozent auf 27,57 EUR), Beiersdorf (-0,76 Prozent auf 136,60 EUR) und Siemens Healthineers (-0,47 Prozent auf 54,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 436 909 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 216,870 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

