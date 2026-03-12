LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mit Abgaben

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,60 Prozent schwächer bei 23 493,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23 345,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 702,50 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 922,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 12.12.2025, den Wert von 24 226,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22 662,00 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,37 Prozent zurück. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 863,00 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 10,44 Prozent auf 22,21 EUR), Symrise (+ 3,96 Prozent auf 72,92 EUR), Hannover Rück (+ 3,72 Prozent auf 256,60 EUR), Brenntag SE (+ 3,62 Prozent auf 48,39 EUR) und RWE (+ 3,18 Prozent auf 55,24 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Deutsche Bank (-7,00 Prozent auf 25,24 EUR), Commerzbank (-4,85 Prozent auf 29,99 EUR), Infineon (-4,14 Prozent auf 39,83 EUR), Continental (-3,97 Prozent auf 61,52 EUR) und Heidelberg Materials (-3,96 Prozent auf 163,50 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 541 539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 193,160 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,12 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,83 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at