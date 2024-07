LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,25 Prozent tiefer bei 18 525,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 577,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 449,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 17 995,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 17 772,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 16 077,50 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,64 Prozent. 18 888,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 1,91 Prozent auf 29,37 EUR), Siemens Energy (+ 0,61 Prozent auf 26,54 EUR), Siemens (+ 0,24 Prozent auf 181,32 EUR), Merck (+ 0,23 Prozent auf 152,10 EUR) und RWE (+ 0,18 Prozent auf 32,79 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Porsche (-4,36 Prozent auf 72,02 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,94 Prozent auf 455,70 EUR), Hannover Rück (-1,92 Prozent auf 234,80 EUR), adidas (-1,82 Prozent auf 227,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,15 Prozent auf 63,72 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 321 857 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,302 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at